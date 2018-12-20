Путин передал Бастрыкину дело о громком убийстве в Дагестане

Президент России Владимир Путину поручил главе Следственного комитета Александру Бастрыкину проконтролировать расследование дела об убийстве двух братьев-пастухов из Дагестана, которое произошло в 2016 году.

С просьбой обратить внимание на дело братьев Гасангусейна и Наби Гасангусейновых к Путину обратилась журналистка ГТРК «Дагестан» во время ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой ведут федеральные каналы.

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В августе 2016 года 17- и 19-летний братья были расстреляны в Шамильском районе республики во время спецоперации силовых структур, и причислены к боевикам. Осенью 2017 года было официально объявлено, что погибшие не имели никакого отношения к незаконным вооруженным формированиям. Дела в их отношении были прекращены, возбуждено дело об убийстве, но информация о подозреваемых спустя год так и не появилась.

Президент заявил, что не слышал об этой ситуации, но пообещал, что Бастрыкин возьмет дело на контроль.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию традиционной пресс-конференции.