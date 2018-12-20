Spiegel уволил прославленного журналиста за сфабрикованные материалы

Немецкий журнал Der Spiegel расторг контракт с ведущим репортером Клаасом Релотиусом, который не раз получал престижные международные журналистские награды. Об этом сообщается на странице издания.

Как отмечается, журналиста уличили в придумывании цитат, мест, эпизодов и людей, о которых он писал. Так, материал о патрулировании американо-мексиканской границы «Граница охотника» Релотиус написал, не побывав в описываемых местах и не обратившись с просьбой об интервью к работающим в регионе людям. Подозрения в отношении Релотиуса возникли у его коллеги Хуана Морено. Впоследствии Релотиус признался, что фабриковал факты во многих статьях. После того как об этом стало известно, он покинул издание.

Ранее сообщалось, что уволенную за расизм телеведущую NBC пригласили на Первый канал.