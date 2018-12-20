AP: в Иллинойсе выявлено 700 эпизодов насилия священников над детьми
Генпрокурор штата Иллинойс Лиза Мэдиган опубликовала доклад о сексуальном насилии над детьми со стороны духовенства, согласно которому в штате было зарегистрировано почти 700 случаев домогательств и сексуального насилия над несовершеннолетними, передает Associated Press.
Уточняется, что шесть епархий Иллинойса обнародовали имена 185 священников, обвиняемых в насилии и домогательствах, однако проверка выявила еще как минимум 500 аналогичных случаев.
В докладе осуждается тот факт, что церковные организации штата не стали должным образом расследовать заявления о предполагаемом насилии над детьми, что, по мнению Мэдиган, говорит о невыполнении церковью своего морального долга перед прихожанами.
Документ не исключает и того, что начальство могло проигнорировать или намеренно сокрыть информацию о сексуальных преступлениях священников в отношении несовершеннолетних.
Агентство отмечает, что в отчете не указывается, кем и когда были предъявлены обвинения. По данным пресс-секретаря, некоторые обвинения были сделаны несколько десятилетий назад.
Ранее The Guardian писала, что последствия скандала с педофилами-священниками из Пенсильвании отразились на США.