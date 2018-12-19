В Москве ограбили 101-летнюю женщину
Неизвестные ограбили 101-летнюю женщину в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
По данным агентства, из ее квартиры пропали 295 тыс. рублей.
Как отмечается, к москвичке пришла незнакомка, которая назвала себя представителем Совета ветеранов, и долго с ней беседовала.
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«После ухода гостьи пенсионерка обнаружила отсутствие денежных средств и незамедлительно обратилась в полицию», — пояснили в пресс-службе ведомства.
После инцидента полиция завела уголовное дело.
Ранее сообщалось, что пенсионера с 20 млн рублей в сумке избили монтировкой на юго-востоке Москвы.