Госдума приняла закон против фиктивных браков

Госдума приняла в третьем чтении закон для исключения случаев фиктивных браков с иностранцами для получения разрешения на временное проживание в России. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

В соответствии с ним разрешение на временное проживание в России без учета квоты будет выдаваться иностранцам только в том же регионе, где проживают их супруги-россияне.

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Как пояснял председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, данный закон позволит противодействовать незаконной миграции.

При этом предлагается не распространять ограничения на временно проживающего в России иностранца, получившего статус участника (члена семьи участника) Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, или в связи с переездом иностранца к новому месту жительства супруга (супруги), родителя, ребенка.