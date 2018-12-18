СБУ намерена допросить настоятеля Киево-Печерской лавры

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Служба безопасности Украины (СБУ) планирует допросить настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Елену Гитлянскую.

В разговоре с агентством она подтвердила эту информацию.

«Планируется в ближайшие дни», — отметила Гитлянская.

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Как отмечается, митрополита Павла вызовут как свидетеля. Допрос будет происходить в рамках разбирательства, касающегося статьи уголовного кодекса о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и др.

Ранее сообщалось, что Украинская православная церковь обвинила СБУ в принудительной перевозке митрополита в Киев.