В Госдуме заявили о создании «порошенковской религии» на Украине

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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал высказывание президента Украины Петра Порошенко о том, что верующие должны сделать выбор между Россией и Украиной. Об этом сообщает RT.

По его словам, заявление украинского лидера можно приравнять к оскорблению чувств верующих, поскольку политика и религия — «две разные планеты».

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«И сейчас верующим фактически предлагается перейти в религиозное движение, прошедшее цензуру Петра Порошенко. Видимо, президент Украины не знает, что церковь — это не просто здание, построенное на благословенном месте, а целый мир, который выше политики и бытовых распрей», — заключил Бальбек.

Он подчеркнул, что глава Украины презентовал свою собственную, «порошенковскую религию».

Ранее сообщалось, что Порошенко призвал верующих сделать выбор между Россией и Украиной.