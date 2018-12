Советника Трампа уличили в ношении накладных волос

Старший советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер появился на телеитервью для канала CBS в парике, который закрывал выступающую лысину на его голове, что сразу заметили пользователи соцсетей. Об этом сообщает Indy100.

Стивен Миллер выступил в качестве гостя программы «Лицо нации». В эфире он появился, чтобы поддержать проект президента США по строительству пограничной стены, однако пользователи твиттера обратили внимание, что его прическа отличается от обычной.

Реклама

«Люди, Стивен Миллер нашел ключ к решению проблемы выпадения волос, пока не был занят фанатизмом», — написал один из пользователей.

В твиттере создали мемы со старой и новой прической Миллера, отметив, что возможно он использовал «жидкие волосы».

Стивен Миллер ранее также сталкивался с негативной реакцией граждан США. Летом сотрудник ресторана, в котором Миллер покупал еду, показал ему два средних пальца, а также публично оскорбил сотрудника Белого Дома.

It's true. The border really IS out of control. pic.twitter.com/C6x7zGvUOZ