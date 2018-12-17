Merriam-Webster выбрал слово года

Американский словарь Merriam-Webster выбрал в качестве слова 2018 года «справедливость» (justice). Об этом сообщается на сайте издания.

Отмечается, что количество поисковых запросов для этого слова возросло на 74% по сравнению с 2017 годом.

«Концепция справедливости была в центре множества наших дискуссий в уходящем году: расовая справедливость, социальная справедливость, уголовное правосудие, экономическая справедливость», — говорится в комментарии словаря.

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Кроме того, в топ-10 наиболее популярных слов вошли: «национализм», «пансексуальный» (pansexual), «ориентир» (lodestar) и другие.

В 2017 году словом года по версии Merriam-Webster стал «феминизм».