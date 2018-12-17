В Минздраве объяснили, за какую медпомощь не нужно платить

Минздрав России опубликовал памятку о правах граждан на бесплатную медицинскую помощь. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Согласно памятке, россияне имеют право на бесплатную первичную медпомощь, специализированную медпомощь в условиях стационара, высокотехнологичную помощь с применением новых сложных или уникальных методов лечения, а также скорую помощь.

Реклама

Среди процедур, которые россияне могут проходить бесплатно — медицинская реабилитация, ЭКО, химиотерапия при злокачественных заболеваниях, диагностика нарушений развития будущего ребенка у беременных женщин, проверка на пять наследственных и врожденных заболеваний для новорожденных детей и другие услуги.

Ранее в Минздраве назвали сроки введения запрета на продажу алкоголя лицам до 21 года.