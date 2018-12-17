Названы самые популярные достопримечательности России 2018 года

Российские достопримечательности, которые пользовались у туристов наибольшей популярностью в 2018 году, находятся в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Казани и Сибири. Об этом сообщает аналитическое агентство ТурСтат.

Отмечается, что рейтинг был составлен на основе отзывов в интернете, а также с учетом анализа посещаемости.

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Согласно результатам исследования, в топ-5 вошли Красная площадь (Москва), Петергоф (Санкт-Петербург), Казанский кремль, Троице-Сергиева лавра (Сергиев Посад) и озеро Байкал в Сибири.

Ранее туроператоры и онлайн-агрегаторы пакетных туров назвали главные направления «бархатного сезона» для россиян.