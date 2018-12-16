«Би-би-си» отреагировала на поиск ее журналистами связи России с «желтыми жилетами»

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Британская телерадиокомпания «Би-би-си» прокомментировала сообщения о попытках ее журналистов найти «российский след» в акциях протеста «желтых жилетов» во Франции, передает RT со ссылкой на ответ пресс-службы на запрос российского телеканала.

Ранее была опубликована переписка корреспондента русской службы «Би-би-си», согласно которой компания требовала от своих сотрудников искать доказательства вмешательства России в протесты во Франции.

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В ответе «Би-би-си» напоминает, что глава МИД Франции публично комментировал сообщения СМИ о возможном влиянии на протесты из России, в связи с чем в компании назвали логичным изучение их корреспондентом «и этого аспекта тоже».

«Однако в итоге в ее репортажах возможная связь с Россией не упоминается вовсе», — отметили в компании.

В BBC подчеркнули, что продолжают следовать принципам беспристрастной и независимой журналистики.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Британию оценить действия журналистов «Би-би-си».