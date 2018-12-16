В Японии при взрыве в кафе ранены более 40 человек

В городе Саппоро на севере Японии произошел взрыв в кафе, в результате которого пострадали 42 человека, передает японское информационное агентство Kyodo.

Сообщается, что после взрыва в заведении начался пожар, спасателям к настоящему моменту удалось потушить огонь. Здание кафе практически полностью обрушилось, добавили в агентстве.

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Подчеркивается, что есть вероятность повторного взрыва, в связи с чем местным жителям рекомендовали не приближаться к кафе.

Причины взрыва в настоящее время неизвестны, однако, по словам очевидцев, на месте происшествия чувствуется запах газа.

Ранее стала известна причина взрыва газа в жилом доме в Вологде.