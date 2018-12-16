Российские курды присоединились к голодовке в поддержку Оджалана

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Группа из 25 курдских активистов в России присоединилась к общеевропейской голодовке, участники которой требуют от Турции предоставить информацию о содержащемся в тюрьме лидере Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллы Оджалане и освободить его, передает РИА «Новости».

Сообщается, что участники проводят акцию в Курдском доме в Москве. Ожидается, что голодовка продлится до вторника, 18 декабря, после чего аналогичная акция начнется в Саратове и других российских городах.

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«Для начала необходимо положить конец изоляции Абдуллы Оджалана и создать условия для запуска переговорного процесса между противоборствующими сторонами», — пояснил Фархат Патиев.

Он добавил, что активисты требуют от мировых держав прекратить манипуляцию курдским вопросом и изменить свою политику в отношении 50-миллионного курдского народа.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил начало военной операции против сирийских курдов.