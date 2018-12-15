В Подмосковье участковому оторвало кисти рук после контакта с коробкой

В Подмосковье на трассе А-108 участковый попытался убрать с проезжей части коробку, в которой находилось взрывное устройство. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Инцидент произошел на трассе между городами Воскресенском и Куровское. В экстренных службах отметили, что после того как мужчина открыл найденную на трассе коробку, произошел взрыв. Представитель служб также рассказал, что в результате взрыва у мужчины оторваны кисти рук и травмировано лицо.

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Источник в правоохранительных органах добавил, что взрыв произошел, когда мужчина поднял коробку.

«Водитель работает участковым уполномоченным, он находился в свободное от службы время. Он остановился перед коробкой, хотел убрать ее с трассы. Когда он ее поднял, произошел взрыв», — сказал источник.

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