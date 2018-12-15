В Петербурге неизвестные потушили Вечный огонь на Марсовом поле

Полиция разыскивает вандалов, которые потушили Вечный огонь на Марсовом поле в центре Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

По данным правоохранителей, огонь был потушен вечером в пятницу, 14 декабря.

«Группа неизвестных граждан погасила пламя Вечного огня, расположенного на Марсовом поле в Петербурге», — сообщили в ведомстве.

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Представители МВД подчеркнули, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

В октябре сообщалось, что пьяный петербуржец бросал венки в Вечный огонь на Марсовом поле.