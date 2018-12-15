Во Франции мобилизовали почти 70 тысяч полицейских из-за протестов
По всей Франции мобилизованы почти 69 тысяч полицейских из-за ожидаемых новых протестов «желтых жилетов», сообщает BFMTV со ссылкой на данные МВД.
Отмечается, что правоохранители планируют отправить подкрепления в Бордо, Тулузу, а также другие города для обеспечения порядка на митингах. Также на телеканале добавили, что на дорогах и вокзалах возможны дополнительные проверки.
Ранее сообщалось, что во Франции задержали более четырех тысяч «желтых жилетов».