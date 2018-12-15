Во Франции мобилизовали почти 70 тысяч полицейских из-за протестов

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По всей Франции мобилизованы почти 69 тысяч полицейских из-за ожидаемых новых протестов «желтых жилетов», сообщает BFMTV со ссылкой на данные МВД.

Отмечается, что правоохранители планируют отправить подкрепления в Бордо, Тулузу, а также другие города для обеспечения порядка на митингах. Также на телеканале добавили, что на дорогах и вокзалах возможны дополнительные проверки.

Ранее сообщалось, что во Франции задержали более четырех тысяч «желтых жилетов».