УПЦ обвинила СБУ в принудительной перевозке митрополита в Киев

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Руководитель юридического отдела Украинской православной церкви протоиерей Александр Бахов заявил, что служба безопасности Украины принудительно доставляет митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита из Черновицкой области в Киев, передает «112 Украина».

«Помните я говорил, что епископов УПЦ будут на собор с «охраной» доставлять? Так вот, сегодня митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита (Бевцик) в принудительном порядке СБУ Винницкой области доставляет в Киев. Владыку забрали из дома, где он гостил в Черновицкой обл. Официальная версия — на разговор с президентом», — сообщил Бахов.

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Отмечается, что в СБУ пока что не прокомментировали ситуацию.

Ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл попросил папу Римского и генсека ООН защитить УПЦ.