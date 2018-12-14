УПЦ обвинила СБУ в принудительной перевозке митрополита в Киев
Руководитель юридического отдела Украинской православной церкви протоиерей Александр Бахов заявил, что служба безопасности Украины принудительно доставляет митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита из Черновицкой области в Киев, передает «112 Украина».
«Помните я говорил, что епископов УПЦ будут на собор с «охраной» доставлять? Так вот, сегодня митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита (Бевцик) в принудительном порядке СБУ Винницкой области доставляет в Киев. Владыку забрали из дома, где он гостил в Черновицкой обл. Официальная версия — на разговор с президентом», — сообщил Бахов.
Отмечается, что в СБУ пока что не прокомментировали ситуацию.
Ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл попросил папу Римского и генсека ООН защитить УПЦ.