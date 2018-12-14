Прокуратура начала проверку инцидента с самолетом в Уфе
Свердловская транспортная прокуратура ведет проверку инцидента с самолетом, который ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу при взлете в аэропорту Уфы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу уральской транспортной прокуратуры.
По данным агентства, в результате происшествия никто не пострадал.
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«Пострадавших нет. Свердловской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства безопасности полетов и защиты прав потребителей», — отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что направлявшийся из Уфы в Нижневартовск самолет со 165 людьми на борту ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу при взлете.