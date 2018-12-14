В Канаде получили письма о заложенных бомбах в разных городах
Канадская полиция сообщила о том, что неизвестные разослали письма о заложенных взрывных устройствах с требованием выкупа в криптовалюте, передает Global News.
Сообщается, что в письмах говорится о различных объектах инфраструктуры, таких как транспортные узлы в Торонто, Эдмонтоне, Оттаве, Калгари и Монреале.
Власти Торонто провели эвакуацию одной из станций метро, сообщения о бомбе не подтвердились. В полиции также назвали необоснованными остальные угрозы.