В депздраве рассказали, что делать с примерзшим к металлу языком

Врач общей практики городской поликлиники №109 столичного департамента здравоохранения Екатерина Иванова заявила, что на примерзший металлу язык следует подышать теплым воздухом или полить его водой. Об этом сообщает агентство «Москва».

Врач заметила, что такие ситуации чаще случается с детьми, так как они более «любопытные», однако добавила, что примерзнуть языком к металлу «очень легко».

Реклама

«Можно дышать теплым воздухом самому, от теплого дыхания лед растает и можно будет освободить язык. Если есть с собой вода (можно и холодную), надо полить ее между прилипшим языком и железом», — сказала Иванова.

Она подчеркнула, что не стоит пытаться освободить язык с помощью зажигалки.

Если язык оказался поврежден, то его следует обработать раствором хлоргексидина, заключила Иванова.

Ранее в Минздраве призвали россиян не ограничивать себя в еде в Новый год.