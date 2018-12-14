СМИ: в Финляндии провалился эксперимент по изучению русского языка в школах

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В Финляндии закрыта экспериментальная программа по изучению русского языка в школах, пишут «Известия» со ссылкой на посольство России в Хельсинки.

Российскому посольству данную информацию предоставили в министерстве образования Финляндии.

Согласно программе, ученики школ в восточных районах Финляндии могли выбрать русский язык в качестве альтернативы шведскому.

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В посольстве сообщили, что «уже к лету 2018 года» все шесть школ, которые решили принять участие в эксперименте, отозвали свои заявки из-за «слабого интереса» и нехватки учеников.

В 2017 году сообщалось, что в Финляндии арабский стал третьим в списке самых распространенных языков.