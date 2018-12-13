Российский историк Геннадий Бордюгов объявлен персоной нон-грата в Латвии

Российский историк Геннадий Бордюгов был остановлен пограничниками в аэропорту Риги, передает РИА «Новости».

Пограничники объявили россиянину, что он включен в черный список нежелательных на въезд в Латвию лиц, как «лицо, представляющее угрозу национальной безопасности страны».

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Ранее Москва объявила словацкого военного дипломата персоной нон грата и вручила ему соответствующую ноту 11 декабря.

До этого Словакия выслала российского дипломата из-за подозрений в шпионаже.