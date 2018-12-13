Reuters: число арестованных журналистов за свою работу приблизилось к рекорду

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Количество попавших под арест журналистов из-за своей работы достигло почти рекордного максимума, передает агентство Reuters со ссылкой на исследование некоммерческой американской организации — Комитета по защите журналистов (CPJ).

По состоянию на декабрь 251 журналист был заключен под арест по всему миру, отмечается в материале. Третий год подряд более половины из них находятся на территории Турции, Китая и Египта, где власти обвинили журналистов в антиправительственной деятельности, сообщает агентство.

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«Это похоже на тренд. Похоже на новую норму», — считает автор доклада Элана Бейзер.

Число журналистов, заключенных в тюрьму по обвинению в распространении «ложных новостей», выросло до 28 по сравнению с 21 случаем в прошлом году, говорится в результатах исследования. Еще в 2016 году было всего лишь девять журналистов, обвиняемых в распространении недостоверной информации.

Кроме того, в докладе критикуется президент США Дональд Трамп за то, что часто обвиняет негативно настроенные к нему СМИ в «фейк ньюс». Эту фразу также используют лидеры в таких странах, как Филиппины и Турция.

Ранее сообщалось, что «защитники»-журналисты со всего мира, которые пострадали за свою деятельность, стали «человеком года» по версии журнала Time.