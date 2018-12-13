Москалькова взяла на контроль дело украинской журналистки Бойко

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова взяла на контроль дело украинской журналистки Елены Бойко, передает РИА «Новости».

По словам омбудмена, общественный резонанс дело Бойко получило в связи с решением суда о ее выдворении.

Она добавила, что по международным нормам выдворять человека в страну, где его жизни угрожает опасность, запрещено.

Ранее генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что выдворять Бойко с территории России «беспринципно», так как на Украине «жестко расправляются» с оппозиционными журналистами.