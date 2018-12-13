По факту крушения поездов в Турции задержаны три человека
Полиция задержала трех сотрудников «Государственных железных дорог Турции» в рамках расследования дела о сходе с рельсов скоростного поезда в Анкаре, передает агентство Anadolu.
По имеющимся данным, в их работе были выявлены недочеты, которые могли стать причиной катастрофы.
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Поезд, следовавший по маршруту Анкара — Конья, сошел с рельсов утром 13 декабря. По имеющимся данным, в результате аварии погибли девять человек, еще 84 получили ранения.
Ранее сообщалось, что минздрав Турции уточнил данные о раненных при крушении поезда.