По факту крушения поездов в Турции задержаны три человека

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Полиция задержала трех сотрудников «Государственных железных дорог Турции» в рамках расследования дела о сходе с рельсов скоростного поезда в Анкаре, передает агентство Anadolu.

По имеющимся данным, в их работе были выявлены недочеты, которые могли стать причиной катастрофы.

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Поезд, следовавший по маршруту Анкара — Конья, сошел с рельсов утром 13 декабря. По имеющимся данным, в результате аварии погибли девять человек, еще 84 получили ранения.

Ранее сообщалось, что минздрав Турции уточнил данные о раненных при крушении поезда.