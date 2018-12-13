Стало известно, что чаще всего дарят в России на Новый год

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Научный руководитель экспериментальной лаборатории «Нейротехнологии в управлении» Финансового университета при правительстве России Николас Коро заявил, что на Новый год в России «традиционно» пользуются спросом парфюмерия и бытовая техника. Слова Коро передает RT.

При этом, заметил Коро, декоративная косметика третий год подряд теряет популярность.

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Он также рассказал, что часто россияне покупают в подарок гаджеты или товары модной индустрии.

Коро подчеркнул, что книги, в особенности «дорогие, трендовые», вновь попали в список самых популярных подарков.

Также он добавил, что впервые за более чем 10 лет в рейтинг самых популярных подарков попали предметы, связанные с русскими народными промыслами.

Коро отметил, что на новогодний стол россияне в среднем готовы потратить 15 тыс. руб., однако размер трат на подарки зависит от сферы занятости и уровня дохода.

Ранее в Минздраве призвали россиян не ограничивать себя в еде в Новый год.