Стало известно, что чаще всего дарят в России на Новый год
Научный руководитель экспериментальной лаборатории «Нейротехнологии в управлении» Финансового университета при правительстве России Николас Коро заявил, что на Новый год в России «традиционно» пользуются спросом парфюмерия и бытовая техника. Слова Коро передает RT.
При этом, заметил Коро, декоративная косметика третий год подряд теряет популярность.
Он также рассказал, что часто россияне покупают в подарок гаджеты или товары модной индустрии.
Коро подчеркнул, что книги, в особенности «дорогие, трендовые», вновь попали в список самых популярных подарков.
Также он добавил, что впервые за более чем 10 лет в рейтинг самых популярных подарков попали предметы, связанные с русскими народными промыслами.
Коро отметил, что на новогодний стол россияне в среднем готовы потратить 15 тыс. руб., однако размер трат на подарки зависит от сферы занятости и уровня дохода.
Ранее в Минздраве призвали россиян не ограничивать себя в еде в Новый год.