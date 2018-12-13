Задержанный в США россиянин попал в больницу

Россиянин Евгений Никулин, которого в США обвиняют в хакерских атаках, переведен в клинику Лос-Анджелеса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Никулина Аркадия Буха.

Он рассказал, что Никулина перевели в клинику MDC в Лос-Анджелесе на прошлых выходных.

Реклама

По словам Буха, там специалисты проверят психическое здоровье Никулина.

После этого защита намерена начать переговоры со стороной обвинения.

Ранее сообщалось, что суд США отправил Никулина на психиатрическую экспертизу.