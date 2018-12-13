Адвокат задержанного украинского моряка отказался давать подписку о неразглашении

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Эдем Семедляев, адвокат задержанного после инцидента в Керченском проливе моряка, заявил, что отказался давать российским следователям подписку о неразглашении данных предварительного следствия. Об этом он написал в своем фейсбуке.

Семедляев представляет интересы капитана буксира «Яны Капу» Олега Мельничука.

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Адвокат заявил, что следователи ФСБ хотели «закрыть рты» украинским адвокатам.

Также, по его словам, следователи не смогли уточнить, какие именно данные нельзя разглашать.

Ранее командир катера «Бердянск» ВМС Украины Роман Мокряк, который был арестован в результате инцидента в Керченском проливе, заявил, что не будет давать показания до тех пор, пока его подчиненные не будут освобождены.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.