В Москве нашли пропавшую украинскую журналистку

Пропавшую в Москве украинскую журналистку Елену Бойко нашли в российском центре для мигрантов, сообщает МК.

Уточняется, что Бойко могут депортировать на Украину до Нового года.

Знакомая Бойко рассказала, что журналистка попала в полицейский участок из-за дебоша.

Ранее сообщалось, что домой к Бойко пришел человек, представившийся участковым, а также еще двое полицейских и один гражданский. Они попросили женщину пройти в отделение для беседы, после чего она пропала.