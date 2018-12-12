Мигранты из Гонудраса требуют от Трампа пустить их в США или заплатить

<img src="//img.gazeta.ru/files3/161/12068161/RTS265RK-pic905-895x505-68117.jpg">

В Мексике две группы мигрантов из Центральной Америки направились в консульство США в Тихуане со списком требований, среди которых допуск в страну, либо выплата $50 тыс. каждому, передает Fox News.

Почти 100 человек попросили, чтобы их заявки обрабатывались быстрее, либо администрация президента США Дональда Трампа должны выплатить им деньги для «новой жизни» на родине.

Реклама

«Вам может показаться, что это слишком много, но это вовсе небольшая сумма по сравнению со всем, что США украли из Гондураса. Зато эти доллары позволят нам вернуться домой и начать малый бизнес», — заявил один из мигрантов.

Мигранты критиковали действия США в Центральной Америке, а также заявили, что Трамп послал на границу военных вместо социальных работников.

Ранее СМИ сообщили, что аресты мигрантов на границе США достигли нового пика.