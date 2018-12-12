В Госдуму внесли законопроект о штрафах за фейковые новости

В Госдуму внесли законопроект об установлении административной ответственности за распространение ложной общественно значимой информации в интернете. Соответствующий документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Проект внесен председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Инициатива предполагает установление административной ответственности за распространение в СМИ и интернете заведомо ложной информации, «распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни и (или) здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности».

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За соответствующие действия предлагается наказывать штрафом в размере от трех до пяти тыс.руб. для граждан, от 30 тыс. до 50 тыс. руб. — для должностных лиц и от 400 тыс. до 1 млн. руб. для юридических лиц.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о наказании за размещение в интернете материалов, выражающих неуважение к государству.