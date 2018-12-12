СК возбудил дело по факту убийства мужчины в кафе на Ленинском проспекте

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Главное Следственное управление Следственного комитета России по Москве возбудило уголовное дело по факту убийства мужчины в кафе на Ленинском проспекте в Москве, передает РИА «Новости».

«По данным следствия, вечером 11 декабря двое мужчин, находясь в помещении кафе, расположенного по Ленинскому проспекту, во время встречи произвели не менее 6 выстрелов из огнестрельного оружия в своего знакомого. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщили в СК.

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Уголовное дело было возбуждено в соответствии со статьями «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

Ранее сообщалось, что в кафе на юго-западе Москвы застрелили человека.