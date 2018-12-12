Полиция проводит спецоперацию у собора Страсбурга

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Полиция Страсбурга проводит спецоперацию у кафедрального собора города, передает Reuters со ссылкой на очевидцев.

Подробности операции не приводятся. По словам одного из свидетелей, полиция оцепила место, где накануне произошла стрельба.

Ранее сообщалось, что французский президент Эммануэль Макрон принес соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в Страсбурге.

Стрельба на рождественской ярмарке в центре Страсбурга произошла вечером 11 декабря. В результате произошедшего погибли три человека, еще 12 получили ранения.