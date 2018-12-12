Макрон принес соболезнования семьям погибших при стрельбе в Страсбурге
Президент Франции Эммануэль Макрон принес соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в Страсбурге. Об этом он написал в твиттере.
В своем посте французский президент выразил «солидарность всей нации» в связи с событиями в городе.
Многие пользователи резко отозвались на твит Макрона. Некоторые осудили миграционную политику французских властей.
Реклама
«Ты в ответственности за произошедшее», — ответил президенту пользователь с ником antho22a.
Стрельба на рождественской ярмарке в центре Страсбурга произошла вечером 11 декабря. В результате произошедшего погибли три человека, еще 12 получили ранения.