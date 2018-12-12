Глацких вернулась на работу в прежнем статусе после проверки

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В соответствии с распоряжением губернатора Свердловской области, руководитель областного департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких была допущена к исполнению обязанностей с 10 декабря в связи с завершением проверки в ее отношении после слов о том, что государство «ничего не должно» молодежи и не просило их родителей рожать, передает Ura.ru.

Глава региона также объявил Глацких выговор за нарушение указа президента России «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих»» и некорректные высказывания «по вопросу государственной политики в отношении детей и молодежи».

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Сообщается, что Глацких была допущена к исполнению обязанностей с 10 декабря. В своей прежней должности она пробудет два месяца, до тех пор, пока не будет ликвидирован департамент молодежной политики.

Ранее сообщалось о ликвидации департамента Глацких.