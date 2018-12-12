Суд обязал заявившую о сексе с Трампом порнозвезду заплатить президенту $293 тысячи
В США федеральный судья постановил, что судившаяся с президентом США Дональдом Трампом порноактриса Сторми Дэниелс должны возместить главе государства судебные издержки. Об этом сообщает BuzzFeed.
Как отмечается, речь идет о сумме в $293 тыс., хотя защита Трампа требовала $800 тыс.
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По словам адвоката президента Чарльза Хардера, такое решение является «полной победой» Трампа и «полным поражением» порноактрисы. В ответ представляющий интересы Дэниелс Майкл Авенатти заявил, что глава государства и его адвокат «несут полный бред» и получили только половину указанной суммы, так как их требования были «чрезмерными и вопиющими».