Суд обязал заявившую о сексе с Трампом порнозвезду заплатить президенту $293 тысячи

<img src="//img.gazeta.ru/files3/719/11834719/AP_18191073696131-pic905-895x505-69939.jpg">

В США федеральный судья постановил, что судившаяся с президентом США Дональдом Трампом порноактриса Сторми Дэниелс должны возместить главе государства судебные издержки. Об этом сообщает BuzzFeed.

Как отмечается, речь идет о сумме в $293 тыс., хотя защита Трампа требовала $800 тыс.

Реклама

По словам адвоката президента Чарльза Хардера, такое решение является «полной победой» Трампа и «полным поражением» порноактрисы. В ответ представляющий интересы Дэниелс Майкл Авенатти заявил, что глава государства и его адвокат «несут полный бред» и получили только половину указанной суммы, так как их требования были «чрезмерными и вопиющими».

Ранее суд отклонил иск порноактрисы к Трампу.