Европарламент проголосовал за присоединение Румынии и Болгарии к Шенгену

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Европейский парламент решил рекомендовать Румынию и Болгарию к включению в Шенгенскую зону. Об этом сообщает Balkan Insight.

Согласно резолюции, несмотря на отсутствие единой позиции по вопросу, готовность стран к присоединению к Шенгену не должна быть связана с «верховенством права».

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Отмечается, что в документе также содержится призыв к Совету Европы принять решение по Хорватии.

Ранее в АТОР рассказали, в каких странах россиянам проще всего получить Шенген.