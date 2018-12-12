Европарламент проголосовал за присоединение Румынии и Болгарии к Шенгену
Европейский парламент решил рекомендовать Румынию и Болгарию к включению в Шенгенскую зону. Об этом сообщает Balkan Insight.
Согласно резолюции, несмотря на отсутствие единой позиции по вопросу, готовность стран к присоединению к Шенгену не должна быть связана с «верховенством права».
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Отмечается, что в документе также содержится призыв к Совету Европы принять решение по Хорватии.
Ранее в АТОР рассказали, в каких странах россиянам проще всего получить Шенген.