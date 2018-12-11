Суд США перенес дату слушаний, на которых Бутина может признать вину

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Суд столичного округа Колумбия перенес слушания по делу россиянки Марии Бутиной, на которых она может признать себя виновной по одному или нескольким пунктам обвинения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление судьи Тани Чаткэн.

Как отмечается, заседание пройдет 13 декабря.

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«Назначенные на 12 декабря 2018 года в 15.15 слушания отменены. Слушания теперь назначены на 13 декабря 2018 года, 10.30», — отметила Чаткэн.

Ранее телеканал NBC раскрыл детали сделки Бутиной со следствием.