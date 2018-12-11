Отшельница Агафья Лыкова пожаловалась, что ей досаждает медведь

Сибирская отшельница Агафья Лыкова, пожаловалась посетившему ее губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву на то, как ей досаждает медведь. Об этом сообщает РИА «Новости».

Женщина также рассказала, что у нее болит рука. Прибывший вместе с губернатором на вертолете врач осмотрел женщину и оставил ей лечебные мази. В доме Лыковой также пообещали заменить старые окна.

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Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Она известна своей многолетней дружбой с бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым.

В 2014 году сообщалось, что Лыкова может переехать из своего дома в тайге ближе к людям.