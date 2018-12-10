Патриарх Киевский пригрозил сорвать объединительный собор

Глава канонически непризнанной православной церкви Киевского патриархата (КП) Филарет заявил в эфире телеканала «1+1», что он может саботировать собор по предоставлению автокефалии украинской церкви. Слова Филарета передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Киевский патриархат является самой большой церковью на Украине.

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«От нас зависит, примем ли мы то, что от нас будет требовать [Константинопольский патриархат], или не примем. Если это будет полезно нам — то мы примем», — сказал Филарет.

В противном случае, отметил священнослужитель, КП не согласится на условия Константинопольского патриархата.

Филарет рассказал, что КП не устраивает требование Константинопольского патриархата о тайных выборах главы объединенной церкви. Также возглавляемая им церковь настаивает на том, чтобы собор был исключительно архиерейским — Константинополь хочет, чтобы в нем также принимали участие верующие и рядовые священники.

Ранее Филарет пригрозил России возмездием.