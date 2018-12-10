Названы самые популярные детские имена 2018 года

Называть детей именами членов королевской семьи Великобритании становится трендом, сообщает портал Baby Centre. Сайт опубликовал список основных тенденций в выборе детских имен в 2019 году.

Так, популярность имени Меган возросла на 49% после бракосочетания принца Гарри и актрисы Меган Маркл. А популярность имени сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон Луи возросла на 17%.

Реклама

Портал опубликовал список из 10 самых популярных в 2018 году имен для девочек и мальчиков в 9 странах, включая Индию, Канаду, Бразилию и США. Среди популярных женских имен в США и Британии названы Эмма, Ава, Мия, Оливия, а среди мужских — Ноа, Лиам, Джексон и Лукас. В арабских странах самыми популярными имена детей стали Марьям и Мухаммед.

Отмечается, что исчезает грань между мужскими и женскими именами. По данным портала, популярность имени Макс среди девочек возросла на 27%, а Райан на 17%.

Кроме того, в 2018 году был отмечен бум на коллекционирование кроссовок, поэтому среди тенденций на 2019 год названы имена, обозначающие модели спортивной обуви, например, Кортез, Джордан, Фила или Фалкон.