Протестующие в Париже напали на украинский культурный центр

<img src="//img.gazeta.ru/files3/901/12087901/upload-AP_18342395084915-pic905-895x505-47074.jpg">

Участники акций протеста против повышения цен на топливо в Париже напали на культурно-информационный центр Украины, сообщил председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев, передает «112 Украина».

В результате действий вандалов была повреждена табличка с названием центра.

Реклама

«Желтые жилеты воевали с банками, супермаркетами, магазинами-буржуинами и украинским культурным центром в Париже. Прямо так и вижу француза в жилете, который с криком «sssuuqqqaaa!» Лупит рогом по табличке. И занюхивает рукавом», — сказал Арьев.

Украинский культурно-информационный центр находится в Париже на авеню де Мессин в районе парка Монсо.