Протестующие в Париже напали на украинский культурный центр
Участники акций протеста против повышения цен на топливо в Париже напали на культурно-информационный центр Украины, сообщил председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев, передает «112 Украина».
В результате действий вандалов была повреждена табличка с названием центра.
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«Желтые жилеты воевали с банками, супермаркетами, магазинами-буржуинами и украинским культурным центром в Париже. Прямо так и вижу француза в жилете, который с криком «sssuuqqqaaa!» Лупит рогом по табличке. И занюхивает рукавом», — сказал Арьев.
Украинский культурно-информационный центр находится в Париже на авеню де Мессин в районе парка Монсо.