Daily Mail: ИГ спланировало химическую атаку в метро Лондона

Боевики «Исламского государства» (организация запрещена в России) спланировали атаку в лондонском метрополитене с применением отравляющих веществ. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в службах безопасности.

Отмечается, что информация об этом была получена из «болтовни» между высокопоставленными руководителями группировки. По данным сотрудников спецслужб, террористы планируют устроить нападение на станциях «Оксфорд-стрит» и «Ватерлоо», спрятав бомбы с хлором в рюкзаках.

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Также издание подчеркивает, что до отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери вероятность такой атаки оценивалась антитеррористическими службами в 25%, сейчас возможность теракта оценивается в более чем 50%.

«Я постоянно предупреждал, что химическая атака в Великобритании становится все более вероятной. У нас есть хорошо проработанные планы по реагированию на атаку и минимизации последствий в случае инцидента», — заявил министр по вопросам безопасности Бен Уоллес в комментарии газете.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.