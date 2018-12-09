Саудовская Аравия отказалась выдать Турции обвиняемых в убийстве Хашукджи
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в интервью телеканалу Al Jazeera сообщил, что власти королевства не выдадут Турции обвиняемых в убийстве в Стамбуле оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, передает ТАСС.
При этом подчеркивается, что Турция уже направила Саудовской Аравии соответствующий запрос.
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«Мы не будет передавать Турции наших подданных в рамках расследования убийства Джамаля Хашукджи», — заявил аль-Джубейр.
Ранее газета The New York Times выяснила, что зять Трампа регулярно общался с саудовским принцем после убийства Хашукджи.