Саудовская Аравия отказалась выдать Турции обвиняемых в убийстве Хашукджи

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Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в интервью телеканалу Al Jazeera сообщил, что власти королевства не выдадут Турции обвиняемых в убийстве в Стамбуле оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, передает ТАСС.

При этом подчеркивается, что Турция уже направила Саудовской Аравии соответствующий запрос.

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«Мы не будет передавать Турции наших подданных в рамках расследования убийства Джамаля Хашукджи», — заявил аль-Джубейр.

Ранее газета The New York Times выяснила, что зять Трампа регулярно общался с саудовским принцем после убийства Хашукджи.