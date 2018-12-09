В Европе установили рождественскую елку из чистого золота
Немецкая фирма по торговле золотом установила самую дорогую рождественскую елку в Европе, передает RT.
Как отмечается, она выполнена из золотых монет.
Общая стоимость елки оценивается в €2,3 млн ($2,6 млн).
«Ценность золота растет — несколько месяцев назад она значительно снизилась, как и евро — но это лишь означает, что люди проходят обучающие курсы и покупают больше золота», — отметил представитель компании.
Ранее сообщалось, что в Белом доме выбрали необычную рождественскую елку.