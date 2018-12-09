В США арестовали мужчину, заявившего детям, что Санта-Клауса не существует

Полиция арестовала жителя Техаса, который заявил детям, что Санта-Клауса не существует. Об этом сообщает The Telegraph.

Как отмечается, инцидент произошел в городе Клиберн, где проводился завтрак с Санта-Клаусом.

По словам одной свидетельницы, мужчина сказал: «Вы позволяете своим детям верить в фальшивого Санту? И знают ли они о том, кто такой Иисус?».

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По данным издания, после инцидента американца арестовали за хулиганство.

Ранее сообщалось, что В США уволили учительницу за публичное разоблачение Санта-Клауса.