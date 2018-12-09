Генсек СЕ назвал Алексееву мировым матриархом правозащитников

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Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил соболезнования в связи со смертью правозащитницы Людмилы Алексеевой. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, для правозащитников во всем мире «это очень печальный день».

Он также добавил, что Алексеева была примером мужества и благородной верности стране.

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Ягланд подчеркнул, что она являлась «мировым матриархом правозащитников».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования после смерти Алексеевой.