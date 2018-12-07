В МВД рассказали, откуда звонят телефоные террористы

В МВД России рассказали, что звонки с угрозами взрыва обычно поступают с территории Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Замглавы ведомства Игорь Зубов заявил, что не знает, кто именно стоит за недавними звонками о «минировании» ТЦ в Москве.

«Но я знаю, что когда какие-то события происходят, огромное количество звонков по взрывам, разным ложным сообщениям точно идут с территории Украины, это массированно», — отметил он.

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По словам Зубова, на украинской стороне существует система «определенных сил, постоянно нас тренировать с точки зрения общественной безопасности».

Ранее источник сообщил, что звонки о «минировании» ТЦ в Москве поступали с номера, зарегистрированного на пенсионерку из Балашихи.