В сети появились новые фотографии застолий Цеповяза
Опубликованы новые фотографии застолий Вячеслава Цеповяза, осужденного по делу «банды Цапка», отбывающего 20-летний срок в колонии строгого режима. Об этом сообщает РИА «Новости».
Видеоподборка новых фотографий опубликована одним из пользователей Youtube Сергеем Периным.
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В подписи к ролику он отметил, что «особо опасный преступник несет тяжелое наказание кушая пишу из ресторана, живя в индивидуальном бараке, проводя время с коллегами за беседой и спортом».
На кадрах Цеповяз вместе с другими людьми сидит за столом, а также позирует на природе.
Ранее сообщалось, что главу УФСИН по Амурской области наказали после истории с Цеповязом.